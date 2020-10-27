السعودية تستعد للمرحلة الثالثة من عودة العمرة

وبحسب موقع "سبق" السعودى، المرحلة الثالثة من عودة العمرة فى ظل انتشار وباء كورونا المستجد، تشمل السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من الأحد 1 نوفمبر 2020.

ونقل الموقع عن السديس تأكيده أهمية تهيئة الأجواء وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامة المعتمرين والمصلين فى المسجد الحرام والمسجد النبوى من فيروس كورونا، وذلك استعداداً لبدء المرحلة الثالثة من موسم العمرة، بالتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية والجهات ذات العلاقة.

ووبحسب "سبوتنيك"، أعلنت السعودية فى 23 سبتمبر الماضى، أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

وتقرر إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة فى المسجد النبوى بشكل تدريجى وفق المراحل أربع مراحل :

الأولى: السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 4 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 30 بالمئة (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التى تراعى الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.

والثانية: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من الأحد 18 أكتوبر 2020، وذلك بنسبة 75 بالمئة (15 ألف معتمر/اليوم، 40 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التى تراعى الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 75 بالمئة كذلك من الطاقة الاستيعابية التى تراعى الإجراءات الاحترازية الصحية للروضة الشريفة فى المسجد النبوى.

والمرحلة الثالثة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من الأحد 1 نوفمبر 2020، حتى الإعلان الرسمى عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشى الخطر، وذلك بنسبة 100 بالمئة (20 ألف معتمر/اليوم، 60 ألف مصلٍ/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التى تراعى الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وبنسبة 100 بالمئة كذلك من الطاقة الاستيعابية التى تراعى الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد النبوى، ويكون قدوم المعتمرين والزوار من خارج المملكة بشكلٍ تدريجى، ومن الدول التى تقرر وزارة الصحة عدم وجود مخاطر صحية فيها تتعلق بجائحة كورونا.

أما المرحلة الرابعة: السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بنسبة 100 بالمئة من الطاقة الاستيعابية الطبيعية للمسجد الحرام والمسجد النبوى، وذلك عندما تقرر الجهة المختصة زوال مخاطر الجائحة.