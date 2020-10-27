ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اغتال مسلحون مجهولون إبراهيم علو على، رئيس الدائرة الخامسة فى مديرية كحدا التابعة لمحافظة بنادر، إحدى ضوحى العاصمة مقديشيو، بوابل من الرصاص، حيث كان برفقة مسؤول آخر.
ولقى على ومرافقه حتفهما على الفور، فيما فر منفذو الهجوم من الموقع، مستقلين سيارة المسؤول الخاصة، وتركوا سيارة أخرى مفخخة كانوا يستقلونها، والتى انفجرت فى أعقاب وصول مسؤولين أمنيين إلى موقع الحادث، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يحدد عددهم حتى الآن.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وسط توقعات بضلوع حركة الشباب الإرهابية فى الحادث، التى اعتادت تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اغتيال مسؤول محلى وتفجير سيارة مفخخة فى ضواحى مقديشيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.