اغتيال مسؤول محلى وتفجير سيارة مفخخة فى ضواحى مقديشيو

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، اغتال مسلحون مجهولون إبراهيم علو على، رئيس الدائرة الخامسة فى مديرية كحدا التابعة لمحافظة بنادر، إحدى ضوحى العاصمة مقديشيو، بوابل من الرصاص، حيث كان برفقة مسؤول آخر.

ولقى على ومرافقه حتفهما على الفور، فيما فر منفذو الهجوم من الموقع، مستقلين سيارة المسؤول الخاصة، وتركوا سيارة أخرى مفخخة كانوا يستقلونها، والتى انفجرت فى أعقاب وصول مسؤولين أمنيين إلى موقع الحادث، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لم يحدد عددهم حتى الآن.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وسط توقعات بضلوع حركة الشباب الإرهابية فى الحادث، التى اعتادت تنفيذ عمليات إرهابية مماثلة.