العراق : مصرع وإصابة 5 أشخاص إثر انفجار جثة مفخخة فى ديالى

وقال مصدر أمنى فى ديالى، فى تصريح أوردته قناة السومرية نيوز، إن تنظيم داعش الإرهابى قتل راعى فى منطقة الخيلانية بأطراف قضاء المقدادية فى ديالى وقام بتفخيخ جثته، مشيرا إلى أنه عند توجه عدد من مواطنى المنطقة إلى مكان الحادث بهدف سحب الجثة، انفجرت ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

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