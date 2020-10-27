السعودية تتجه إلى إلغاء نظام الكفالة خلال النصف الأول من 2021

وبحسب "روسيا اليوم"، وزارة الموارد ستعلن عن مبادرة تهدف لتحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل وهى المبادرة التى تعنى رسميا إلغاء نظام الكفالة فى المملكة.
وذكرت أن التطبيق الفعلى سيبدأ خلال النصف الأول من العام المقبل 2021، ويتوقع أن يستفيد أكثر من 10 ملايين وافد من النظام الجديد.
وكان من المفترض الإعلان غدا الأربعاء عن فحوى مبادرة وزارة الموارد البشرية بتحسين العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل إلا أنه تم التأجيل للأسبوع المقبل، حيث تتم التجهيزات حاليا لذلك ومن بينها دعوة الإعلام الدولى لحضور مؤتمر صحفى بهذا الشأن.
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