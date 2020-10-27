رئيس الجزائر يدخل المستشفى المركزى للجيش بسبب كورونا

وكشف بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، بحسب "سكاى نيوز"، أن تبون دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزى للجيش، مؤكدا أن "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعى أى قلق".

كما جاء فى بيان صادر عن مصالح الوزير الأول نقله موقع "الإذاعة الجزائرية" الرسمى: "بناء على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزى للجيش بعين النعج بالجزائر العاصمة".

وتابع: "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعى أى قلق، بل إن رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه".

ويوم السبت الماضى، وضع تبون فى الحجر الصحى، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.

وجاء فى بيان للرئاسة الجزائرية "عبد المجيد تبون فى الحجر الصحى لمدة 5 أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".

وأضاف: "وضع رئيس الجمهورية فى الحجر الصحى الطوعى بنصيحة من الطاقم الطبى للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة".

وغرد الرئيس الجزائرى آنذاك فى حسابه على تويتر: "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبى، لقد دخلت فى حجر صحى طوعى إثر إصابة إطارات سامية برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا".

وطمأن تبون مواطنيه على صحته، قائلا إنه "بخير وعافية"، مؤكدا أنه سيواصل عمله بشكل اعتيادى عن بعد حتى نهاية فترة الحجر الصحي، التى نصحه بها الأطباء.