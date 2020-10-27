العربية: نقل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إلى المستشفى 

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أنه تم نقل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى المستشفى، بعد ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا على عدد من موظفى الرئاسة، لافتة أن "حالته مستقرة".

وقالت القناة، نقلا بيان حكومي، إن الرئيس الجزائري يواصل أنشطته من مقر علاجه.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه بصحة جيدة ويواصل عمله عن بعد حتى نهاية الحجر الصحي الذي بدأه اليوم.

وقال تبون في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي "امتثالا لنصيحة الطاقم الطبي لقد دخلت في حجر صحي طوعي إثر إصابة قيادات برئاسة الجمهورية والحكومة بكورونا".