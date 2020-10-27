تأهل الهلال لنهائي كأس خادم الحرمين

تأهل فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه اليوم في نصف النهائي على ضيفه أبها بهدفين دون مقابل، بحسب “الجزيرة”، وسجل ثنائية الهلال سالم الدوسري 28 وسيبستيان جيوفينكو 46، الهلال ينتظر الفائز من مواجهة الأهلي والنصر اليوم لمعرفة منافسه على نهائي البطولة.

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