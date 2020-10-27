كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن أعداد المسجلين في تطبيق "اعتمرنا" قد بلغ أكثر من مليون و400 ألف شخص استفادوا من خدماته العديدة التي يقدمها.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحاصلين على تصاريح العمرة من خلال التطبيق بلغ أكثر من 650 ألف معتمر، في حين بلغ عدد طالبي تصاريح الصلاة في المسجد الحرام أكثر من 400 ألف مصلٍ، إضافة إلى نحو 32 ألف زائر ومصلٍ أدوا الصلاة في المسجد النبوي.

وأفادت الوزارة في إحصاءاتها بأن نسبة السعوديين الذين استفادوا من التطبيق بلغت 59% بما يتجاوز 800 ألف شخص، في حين بلغت نسبة المقيمين 41% بعدد تجاوز 500 ألف مستفيد، منهم ٦٨٪؜ ذكور، و٣٢٪؜ إناث.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية: إصدار 650 ألف تصريح عمرة إلكتروني عبر تطبيق ”اعتمرنا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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