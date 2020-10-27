المرور: القبض على متهور الـ «تيك توك»

أعلن المرور اليوم الثلاثاء عن القبض على شخص قام بقيادة مركبة بتهور (سرعة عالية+ مناورة) ونشر ذلك عبر حسابه في “تيك توك” أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي .

حيث قال المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء في تجاوب مع الشخص الذي قام بالتبليغ “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام “.