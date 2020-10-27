أعلن المرور اليوم الثلاثاء عن القبض على شخص قام بقيادة مركبة بتهور (سرعة عالية+ مناورة) ونشر ذلك عبر حسابه في “تيك توك” أحد تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي .
حيث قال المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الثلاثاء في تجاوب مع الشخص الذي قام بالتبليغ “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام “.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المرور: القبض على متهور الـ «تيك توك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.