الاتحادان السعودي والإيطالي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الرياضية

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وقّع الاتحادان السعودي والإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020م، مذكّرة تفاهم لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين، عبر تطوير وصناعة كرة القدم الحديثة.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية الثنائية بين الطرفين اليوم، في مقر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في العاصمة روما، بين كل من الأستاذ ياسر بن حسن المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، والسيد “جابريال جرافينا” رئيس الاتحاد الإيطالي، بحضور الأمين العام للاتحاد الإيطالي “ماركو برونيللي”، ورئيس قسم كرة القدم النسائية في إيطاليا السيدة “لودوفيكا مانتوفاني.”

وترتكز مذكّرة التفاهم على مبدأ تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، من خلال تطوير كرة القدم كمحرّك للنمو داخل قطاع الرياضة وخارجه، ويشمل ذلك الدعم الفني لتأهيل المدربين والحكّام ومديري الرياضة، وتنظيم البطولات الكبرى.

وبهذه المناسبة قال صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، في تصريح صحفي عقب توقيع هذه الاتفاقية بين الاتحادين: “في ظل ما يجده القطاع الرياضي بالمملكة من دعم غير محدود من قبل قيادتنا الرشيدة، نسعد اليوم بأن نشهد هذا التعاون المثمر بإذن الله بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إيطاليا الصديقة، من أجل برامج رياضية مشتركة لتطوير كرة القدم، والمساهمة في تحويلها لصناعة واعدة تخدم البلدين، فالآن وأكثر من أي وقت مضى، تحتاج الدول ذات الطموحات المشتركة إلى تضافر جهودها، وما هذه الاتفاقية إلا نواة للمستقبل، من شأنها تعميق علاقتنا بشكل أكبر، وتطوير شراكة مبنية على الثقة والاحترام والأمل بمستقبل مشرق”.

من جهته، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل: “في السنوات الأخيرة، أقمنا علاقة عمل ناجحة للغاية مع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بفضل التعاون الوثيق والتجربة الإيجابية في تنظيم بطولة كأس السوبر الإيطالي في المملكة، خلال العامين 2018 و2019، وتوقيع مذكرة التفاهم اليوم يسرّع وتيرة هذا التعاون، من أجل توليد مجموعة من الفرص الجديدة لتطوير كرة القدم إلى أعلى مستوى ممكن لجميع اللاعبين، من كافة الأعمار والفئات”.

هذا، وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم جابريال جرافينا في تصريح صحفي: “كرة القدم وسيلة مثالية للتطوير والابتكار، وهذه الشراكة الفعّالة تلمس كل مجال للنمو في مسيرة التطوير، بما في ذلك كرة القدم النسائية، ونجاحها سوف يتجاوز حدود الرياضة، وأودّ أن أتوجه بشكر شخصي إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، على اهتمامهم ودعمهم للعبة في إيطاليا، وأنا على ثقة من أنّ هذا التعاون سوف يحقّق فوائد جمّة للمجتمع الكروي في كلا البلدين”.

يشار إلى أن مراسم التوقيع جاءت بعد ختام يوم كامل من الاجتماعات والمناقشات الهادفة، التي أجريت وفق بروتوكولات السلامة الصارمة للوقاية من فيروس “كوفيد-19″، وأشرف على تنظيمها مسؤولو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.