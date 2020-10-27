أيهما أجدر بالإتباع أردوغان أم سيدنا عمر بن الخطاب؟

لقد شهد تاريخنا الاسلامي قديماً وحديثاً أناس، كثيراً ما حاولوا اللعب على وتر الدين والتلاعب بعقول أتباعهم من خلال دغدغة مشاعرهم الدينية ليظهروا لعامة المسلمين مدى حرصهم المزيف على الدين ومدى قدرتهم المزعومة على الإنتصار له وتاريخنا الحالي يشهد بظهور مثل هؤلاء الأدعياء ومن بينهم الزعيم التركي الحالي أردوغان رئيس جمهورية تركيا “العلمانية” عندما قام بتحويل “كنيسة آيا صوفيا” من متحف إلى مسجد محاولاً بذلك التلاعب بعقول ومشاعر المسلمين السذّج منهم وفي نفس الوقت منح زبانيته الداعمين له إنجازاً وهمياً يمكنهم استغلاله لبناء اسطورة دينية هلامية ومجد اسلامي مكذوب يكون الفضل في تحقيقه لهذا الدعيّ المدعو أردوغان فقط ولا أحداً سواه رغم أن كل ما قام ويقوم به يخالف جميع سنن من سطّر التاريخ الاسلامي أمجادهم الحقيقية وأفعالهم التي نفع الله بها الاسلام والمسلمين إلى يومنا هذا.

ومن بين هؤلاء الأفذاذ الذين يستحقون الثناء والاجلال والتقدير والذين حرص التاريخ على عدم إغفال حجم اجتهادهم واهتمامهم الصادق النقي الخالص بنشر الدين وتحسين سمعته وتقديمه بالصورة التي فيها خدمة حقيقية للإسلام وأهله وفيها أيضاً تحقيق واقعي لتأليف قلوب غير المسلمين ولإستقطاب أكبر عدد ممكن منهم وترغيبهم في اعتناق الاسلام وهذه الشخصية الفذّة تتمثل في سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قولاً وفعلاً.

فهذا الخليفة الراشد الذي قال عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه “خير أمتي بعدي أبو بكر وعمر”، يشهد التاريخ الاسلامي بأنه سنّ سنّة حسنة لم يسبقه إليها أحد حين تم فتح بيت المقدس في عهده وأظهر بسنّته تلك للعالم أجمع وللمسلمين تحديداً الكيفية الواجب على كل مسلم أن يتبناها عند تعامله مع الآخر المختلف عنه دينياً ولقد تمثلت تلك السنّة التاريخية في تعامله رضي الله عنه مع المسيحيين القاطنين حينها في بيت المقدس بعد أن تم فتحها على يد المسلمين وهذا التعامل الذي لا يمكن لأي كائناً من كان تزييفه أو تحريفه تمثل في تعهده رضي الله عنه لكافة النصارى بما أصبح يُعرف لاحقاً “بالعهدة العمرية” الذي أظهر فيه التزامه الكامل وإلزام كافة المسلمين من بعده بإبقاء “كنيسة القيامة” والتي تعتبر أهم رمز مسيحي في التاريخ على حالها الذي كانت عليه والسماح للمسيحيين بالاستمرار في ممارسة عباداتهم وطقوسهم الدينية فيها دون أن يحول دون تحقيقهم لذلك أي أمر أو أي شخص.

وفي هذا التناقض بين ما فعله أردوغان الذي تسبب عياناً بياناً في إحداث ضرر بالغ أُلحق بالاسلام وصورته وتسبب أيضاً في استعداء واضح للإسلام ومعتنقيه إجتاح شتى أصقاع العالم الغير مسلمة وبين ما فعلته حكمة وبعد نظر سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي نتج عنها إكساب الاسلام سمعة قلّ نظيرها في التسامح والمعاملة الحسنة وكذلك منح الدين الاسلامي فرصة ثمينة ليُقبل الكثير ممن كانوا لا يدينون به على الدخول فيه طواعية واقتناعاً دون أدني إكراه أو إجبار.

وأخلص أخيراً لأسأل جميع المسلمين المخلصين للدين الاسلامي والحريصين عليه وعلى سمعته وسمعة كل من يدين به أيهما أجدر بالإتباع والثناء عليه وعلى صنيعه أردوغان في تزلفه ونفاقه الذي أضرّ بنا كمسلمين ولم يقدم لنا أي منفعة دينية أو دنيوية واحدة يمكن الإشارة إليها أم فعل وصنيع سيدنا عمر بن الخطاب وسنّته التي أثبت التاريخ حجم المنافع التي جلبتها لشخصه أولاً كرمز من رموز الاسلام العظام وثانياً للإسلام كدين وللمسلمين كمعتنقين له؟.

كتبه: احمد بني قيس