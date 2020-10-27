الاهلي وعشاقه

مع بداية انطلاق الدوري لدي سؤال لعشاق الاهلي ماهي تطلعاتكم للفريق هذا الموسم وماهي ابعد نقطة تريدون ان يصل اليها الفريق

بكل تأكيد كا عشاق ومحبين لانرى فريقنا ولا نحب أن نشاهده إلا منافساً شرساً على بطولة الدوري ولكن هذة نظرة عاطفية.

وبالرجوع للمنطق والواقعية وهذة نظرة شخصية ارى من خلالها أن المنافسة على الدوري ستنحصر بين النصر والهلال

بينما الاهلي والشباب والوحدة والرائد والى حدٍما الإتفاق سيتنافسون على المركز الثالث

ويعود ذالك الى تفوق النصر والهلال من حيث جودة اللاعب الاجنبي والمحلي والدكة المليئة بالنجوم المؤثرين وكذالك الاستقرار الاداري والفني.

قد يحقق الاهلي كأس الملك لانها خروج مغلوب ولها ظروف خاصة قد يتفوق اللاعبون على أنفسهم في مباراة نصف النهائي وقد تحدث متغيرات في المباراة تساعد الفريق وكذالك النهائي كونها مباراتان فقط بخلاف الدوري الطويل.

مفارقة اجدها عند محبي الاهلي قد اتقبلها من مشجع عادي بعيد عن الفريق.

ولكن استغربها من اعلامي يعلم ببواطن الأمور اكثر من غيره وقد يكون بعظهم عمل في الاندية.

المفارقة هي طلبات بجلب سنتر وظهير وطرف وابعاد فلان وجلب فلان.

وقد ظهر رئيسهم على الشاشات وذكر انه لم يدفع شيء للنادي لانه بإختصار لايملك المال والجميع يعلم ان الفريق لايملك داعمين آخرين والاعتماد المالي قائم على دعم وزارة الرياضه وبعض العقود البسيطة

لذالك المطلوب من العشاق دعم الفريق وان نطلب المستطاع

كي لايفقد عافيته ويخسر مقوماته ومن ثم يسوء حاله للمراكز المتأخرة ولنا في الجار الاتحادي عبرة

” وعبر الزمان سنمضي معاً” كتبه : ابراهيم السيد @ib_rii2

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