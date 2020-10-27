السودان يزيد أسعار الوقود بأثر فورى

وقال الوزير خيرى عبد الرحمن، فى مؤتمر صحفى إن الديزل سيباع مقابل 46 جنيها سودانيا أى 0.8364 دولار للتر، والبنزين بسعر 56 جنيها للتر. وكان سعر البيع السابق 23 جنيها للديزل و28 جنيها للبنزين، فى حين يساوى الدولار الأمريكى 55.0002 جنيه سودانى. يذكر أن الحكومة عقدت مؤخرا مؤتمرا اقتصاديا شاركت فيه "قوى الحرية والتغيير"، الذى أوصى برفع الدعم عن الوقود والمحروقات كخطوة لإيقاف التدهور، الذى يعانى منه الاقتصاد السودانى.

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