السعودية تخصص 10% من إشغال الفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بكورونا

قال الدكتور عمرو بن رضا المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، إن شركات العمرة مسؤولة عن توعية الراغبين فى أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة العمرة.





وأشار المداح، خلال مشاركته فى ورشة العمل الافتراضية بعنوان "التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية"، إلى أن "المعتمر القادم من الخارج يبقى فى عزل صحى منذ الوصول ولمدة ثلاثة أيام فى الفندق لضمان سلامته"، وفقا لـ "سبوتنيك". وتابع: "وزارة الحج والعمرة خصصت 10% من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا". وأكد المسؤول السعودى، أن الوزارة عملت على "وضع التشريعات والضوابط للحفاظ على صحة الإنسان وتهيئة بيئة العمل لشركاء النجاح فى قطاع العمرة". وأعلنت السعودية فى 23 سبتمبر الماضى أنه تقرر السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة. وتقرر إعادة السماح بأداء العمرة والدخول للمسجد الحرام وزيارة الروضة الشريفة فى المسجد النبوى بشكل تدريجى وفق المراحل أربع مراحل.

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