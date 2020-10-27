لبنان يعلن تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا تجاوز 1800 حالة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 11 وفاة و1809 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية تسجلها البلاد منذ بدء الوباء.
وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجيل 1809 إصابة جديدة بفيروس كورونا جميعها محلية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 73995 حالة.
ولفتت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 590.
لبنان يعلن تسجيل رقم قياسي جديد بإصابات كورونا تجاوز 1800 إصابة على أساس يومي
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن "عدد حالات الاستشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 732، من بينها 239 في العناية المركزة.
ولفتت إلى أن عدد الفحوصات المخبرية المحلية التي أُجريت يوم الثلاثاء وصل إلى 14320 فحصا، فيما أجري 892 فحصا في المطار.
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