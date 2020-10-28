عارف النايض ضمن الخمسين الأوائل فى تصنيف المسلمين الـ 500 المؤثرين بالعالم

يأتى هذا الترتيب فى الطبعة 2021 من الكتاب المرموق "أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرًا فى العالم"، الذى ينشره المركز الملكى للبحوث والدراسات الإسلامية فى العاصمة الأردنية عمان، تقديرًا لمساهمة الدكتور النايض فى البحوث والدراسات العقديّة والفلسفية، والحوار بين الثقافات والأديان، والدبلوماسية.

ومن الجدير بالذكر أن الكتاب قد أدرج اسم د. النايض ضمن قائمة المسلمين الخمسين الأوائل الأكثر تأثيرًا فى العالم فى سنوات سابقة، كما جاء فى عام 2012 ضمن أكثر 500 عربى نفوذًا فى العالم وفق تقييم مجلة "أريبيان بزنس" الرائدة، وفى عام 2013 حصل على وسام رفيع من الملك عبد الله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تقديرًا لمساهمته البارزة فى إظهار الصورة الحقيقية للإسلام وتعزيز الحوار بين الأديان والحضارات.

يمكن تحميل نسخة 2021 من كتاب "أكثر 500 شخصية إسلامية تأثيرًا فى العالم" من هذا الرابط :

https://themuslim500.com/.../TheMuslim500-2021_Edition...

كما يمكن الاطلاع على مراجعة د. قمر الهدى لكتاب د. النايض "جدالات تأصيلية: مقالات عن الدين والتطرف والسياسة والوطن" من هذا الرابط :

https://themuslim500.com/book.../radical-engagements/

يشار إلى أن الدكتور عارف على النايض ولد فى مدينة بنغازى عام 1962، ودرس الابتدائية والإعدادية والثانوية فى طرابلس.

درَس الكلية والماجستير والدكتوراه فى تخصصات: الهندسة ثم الفلسفة والعقائد والأديان فى جامعات أياوا وجويلف ومكماستر وتورونتو، وجريجوريانا.

قام بالتدريس لأكثر من ثلاثين عامًا فى جامعات جويلف وطرابلس وليولا ودالاس، والمعهد البابوى للدراسات العربية والإسلامية روما، وكلية الدعوة الإسلامية طرابلس، والمعهد العالمى للفكر والحضارة بماليزيا، ومدرسة عثمان باشا العتيقة بطرابلس، بالإضافة إلى الإشراف والمناقشة للطلاب فى الماجستير والدكتوراه.

عمل مستشارا فى مؤسسات عدة، منها: جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة، ومؤسسة آل البيت الملكية بالمملكة الأردنية، وكلية الدعوة الإسلامية بطرابلس، ومؤسسة تمبلتون.

كما عمل فى إدارة الأعمال وإدارة المشاريع، وخاصة فى مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وأشرف على عدة مشاريع تقنية، ويملك شركات فى مجالات المعلوماتية والاتصالات والبنية التحتيّة.

وتولّى مهام عدة سابقة، منها: رئيسا لفريق استقرار ليبيا، وسفيرا لدولة ليبيا فى الإمارات العربية المتحدة، ورئيسا لمجلس إدارة النادى الأهلى الرياضى الثقافى الاجتماعى بنغازى، ومستشارا لرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب.

وله عضويات فى مؤسسات ومراكز وروابط منها: عضو شرف فى رابطة خريجى الأزهر الشريف، وعضو اللجنة الأكاديمية الاستشارية بمؤسسة طابة، وعضو مؤسسة آل البيت الملكية بالأردن.

كما له مشاركات فى مؤتمرات وندوات محلية ودولية، وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز، وكان اسمه ضمن كتاب: الخمسين مسلمًا الأكثر تأثيرًا، فى طبعاته من 2011 إلى 2021.

أطلق رؤية، أعدّها خبراء بإشرافه سمّاها "رؤية إحياء ليبيا" ihyalibya.com

ولديه أعمال منشورة باللغتين العربية والإنجليزية، بلغت أكثر من سبعين عملًا، المطبوع منها: مقصد المؤلف، الهرمنيوطيقا الفعالة، مناظرات الفاتيكان، نقد الهرمونيوطيقا الراديكالية عند سيد قطب، والأربعون النافعة المنجية.

وقد حقّق كتبًا منها: الحكم والمناجاة للإمام محمد بن على الخروبى، والطريقة المدنية تجديد ملتزم لأصلها الشاذلى، للأستاذ عمر الزبيدى، وأقرب الوسائل لإدراك معانى منتخبات الرسائل، للأستاذ محمد ظافر المدنى الطرابلسى.