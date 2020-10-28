غارة جوية تستهدف سيارة لمسلحى القاعدة شرق اليمن

وذكرت مصادر محلية، أن الغارة نفذتها طائرة دون طيار، يرجح أنها أمريكية، واستهدفت سيارة من طراز "فيتارا" كانت تقل عددا من عناصر القاعدة فى مديرية "الوادى" شمال محافظة مأرب النفطية شرق اليمن، ما أسفر عن مقتل 2 من العناصر الإرهابية، وإصابة ثالث بجروح بليغة.
وكانت طائرات أمريكية نفذت عددًا من العمليات، نجحت آخرها فى القضاء على قاسم الريمى، زعيم تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب.
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