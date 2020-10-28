الإمارات تقرر فتح أول قنصلية عربية في العيون بالصحراء الغربية

أعلن الديوان الملكي في المغرب، الثلاثاء، أن دولة الإمارات قررت افتتاح قنصلية عامة لها في مدينة العيون، لتكون أول قنصلية عربية بالأقاليم الجنوبية للمملكة (الصحراء الغربية).

وقال الديوان الملكي، في بيان له، إن العاهل المغربي الملك محمد السادس ”تبلغ بالقرار خلال اتصال مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان“.

وأضاف البيان، أن الاتصال جاء “ في سياق التنسيق والتشاور الدائمين بين قيادتي البلدين، وما يجمعها من عمق أواصر الأخوة الصادقة والمحبة المتبادلة؛ وكذا في إطار علاقات التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع المملكة المغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة“.

ووصف الملك محمد السادس القرار الإماراتي بـ ”القرار التاريخي الهام الداعم للوحدة الترابية للمملكة على هذا الجزء من ترابه، خاصة وأن الإمارات شاركت في المسيرة الخضراء المظفرة“، بحسب البيان.

وأعرب ملك المغرب ”عن اعتزازه العميق بقرار الإمارات، كأول دولة عربية، تفتح قنصلية عامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة؛ وهو قرار يجسد موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المغرب المشروعة وقضاياه العادلة، ووقوفها الدائم إلى جانبه في مختلف المحافل الجهوية والدولية“.

واعتبر العاهل المغربي، أن القرار الإماراتي بافتتاح قنصلية عامة في الجنوب، ”قرار ليس بغريب عن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقيادتها الحكيمة، في نصرة القضايا العادلة والمشروعة“، وفقا للبيان المغربي.