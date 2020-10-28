عاجل.. مقتل ثانى قيادى حوثى فى صنعاء

وبحسب مصادر محلية، فإن عملية قتل المدانى نفذت بالقرب من مستشفى "ازال" وسط صنعاء، بواسطة مسلحين مجهولين. يشار إلى أنه صباح أمس الثلاثاء، تعرض حسن زيد وزير الشباب والرياضة فى حكومة الحوثيين لهجوم مسلح وهو يقود سيارته بصحبة ابنته فى أحد شوارع صنعاء، مما أدى إلى وفاته.

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