عاجل.. انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

وتهدف هذه اللقاءات إلى النظر فى احتمالية التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بشكل سيسمح بتطوير الموارد الطبيعية فى المنطقة.

وكانت الجولة الأولى للمفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل اقتصرت على الشكليات والإجراءات اللوجستية اللازمة لإجراء المفاوضات.