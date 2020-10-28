السودان يسجل 3 إصابات جديدة بـ كورونا وصفر وفيات

وبحسب الوزارة، تم تسجيل الحالات الجديدة فى ولاية الخرطوم، ليرتفع بذلك العدد الكلى للمصابين بالفيروس فى السودان إلى 13 ألفا و747 حالة، بينها 837 وفاة، و6764 شخصا تعافوا. وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفورى عن حالات الاشتباه.

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