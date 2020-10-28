الحصيني : 7 ديسمبر البداية الفعلية للشتاء في المملكة

قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إن موعد دخول المربعانية الموافق 7 ديسمبر سيكون البداية الفعلية لفصل الشتاء، مبينًا أن المربعانية ستنتهي في 14 يناير المقبل.
وأضاف الحصيني أن دخول الشتاء فلكياً، وهو الانقلاب الشتوي في المملكة والنصف الشمالي من الأرض؛ سيحدث في 21 ديسمبر المقبل، وينتهي في 19 مارس 2021.
يذكر أن الحصيني نبه، يوم أمس (الثلاثاء)، ببدء أول حالات الوسم في يوم الجمعة المقبل، وهي حالة ماطرة يتفاوت فيها هطول الأمطار من خفيفة إلى غزيرة من مكان إلى آخر.
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