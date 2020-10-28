تركيا تمنع أفراد أطقهما الطبية من الاستقالة أو الحصول على إجازة

أفاد تقرير إخباري بأن الحكومة التركية منعت أفراد الأطقم الطبية العاملين في القطاع العام من الحصول على إجازة أو الاستقالة أو التقاعد.
وأوضحت صحيفة “حرييت” التركية أن قرارا صدر بهذا الشأن عن وزارة الصحة، مشيرة إلى أنه يشمل الأطباء والممرضين وغيرهم من العاملين في المجال الصحي.
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