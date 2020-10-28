ارتفاع إصابات كورونا فى سوريا إلى 5528 حالة

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس



أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لتبلغ حصيلة الإصابات بالفيروس 5528 حالة. وبحسب الوزارة، تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليبلغ إجمالى الوفيات فى البلاد 275 حالة، بالإضافة إلى تعافى 1821 حالة منذ تفشى الوباء.

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