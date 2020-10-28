رئيس البرلمان العربي : سنستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعا عن...

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان سيستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعاً عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة.

جاء ذلك في كلمة العسومي في الجلسة الإجرائية للبرلمان العربي التي عقدت اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتم خلالها انتخابه رئيسا للبرلمان العربي بالتزكية لمدة عامين.