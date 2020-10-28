عقد الجانبان اللبناني والإسرائيلي اليوم الأربعاء، الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية، في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة بحضور ممثل عن واشنطن.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الوفد اللبناني حمل خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف.
وضم الوفد اللبناني المفاوض، الذي وصل إلى الناقورة على متن طوافة حطت في مهبط المروحيات في مقر "اليونيفيل"، نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن بسام ياسين رئيسا، العقيد البحري مازن بصبوص والخبير في نزاعات الحدود بين الدول الدكتور نجيب مسيحي، وعضو هيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط.
ويترأس المفاوضات أحد مساعدي المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش في حضور الوسيط الأمريكي السفير جان ديروشر.
ويشهد محيط منطقة الناقورة جنوب لبنان انتشارا واسعا للجيش اللبناني الذي يسير دوريات مشتركة مع قوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان "اليونيفيل".
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قالت أمس إن "الهدف من هذه اللقاءات، هو النظر في احتمال التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بشكل يسمح بتطوير الموارد الطبيعية في المنطقة"، وشددت على أنه "من المرتقب عقد لقاء آخر يوم الخميس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان وإسرائيل يعقدان جلسة ثانية من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.