قوات الاحتلال تعتقل نائب مدير عام أوقاف القدس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، أمس الثلاثاء، 12 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم فتية، وذكر نادى الأسير، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن ثلاثة فتية جرى اعتقالهم من مخيم العروب شمال الخليل، واثنين من بلدة الرماضين وآخر من مدينة الخليل.

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