عاجل.. هزة أرضية تضرب السعودية

وبحسب المركز الوطنى للزلازل والبراكين فى هيئة المساحة الجيولوجية، وقعت الهزة الأرضية عند الساعة 14:56 على عمق 2.5 كيلومتر وعلى بعد 10 كيلومترات جنوب خميس مشيط، دون تسجيل أية إصابات.

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