بومبيو : “أردوغان” يقود تركيا للوراء 6 قرون بعد تحويله متحف آيا صوفيا

ما يزال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتلاعب بمشاعر وعواطف المسلمين , من خلال تحويله لمتحف آيا صوفيا المعروف بالأضرحة والجداريات المسيحية , والذي يعتبر أحد أهم التحف المعمارية الرومانية في تاريخ الشرق الأوسط.

وبتحويل أردوغان المتحف لمسجد , يعد كرت سياسي يعلب به لإنقاذ شعبيته في الداخل التركي بعد الانكماش الاقتصادي والتدهور الأمني وتراجع الحريات وانشقاقات التيار المتحالف معه , والتصدع السياسي الداخلي وانهيار الليرة , والتخبط الدبلوماسي الخارجي من هزائمه في سوريا والعراق وليبيا.

من جهته , أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الرئيس التركي يعزل تركيا ثقافياً ويقود بلاده للوراء 6 قرون , معتبراً بأن أردوغان سيجعل نفسه زعيماً ومدافعاً عن العالم الإسلامي , والضحية التي تتصدى بصدرها عن الشعب التركي والمسلمين أجمعين.

كما تساءل البعض عن الفائدة التي ستعود على المسلمين في العالم بعد قرار أردوغان بشأن آيا صوفيا والذي أثار غضب الكثير حول العالم.

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