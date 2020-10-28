مقتل 5 سوريين على يد مرتزقة تركيا فى ريف الحسكة

وبحسب وكالة "سانا" السورية، فإن قتالا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وقع بين مرتزقة الاحتلال التركى التابعين لما يسمى "فرقة السلطان مراد" الإرهابية بمدينة رأس العين على خلفية تقاسم المسروقات فى المدينة وعلى الحواجز التابعة لها، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإمرأة نتيجة سقوط القذائف على منازل الأهالى.

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