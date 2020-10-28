السعودية تسجل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وذكرت الوزارة، فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم تسجيل 433 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 332 ألفًا و550 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 5348 حالة، بإضافة 19 حالة وفاة جديدة.

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