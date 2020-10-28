أكد ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ثقته فى قدرة الشعب السودانى على المضى قدما نحو السلام وصناعة مستقبل مشرق لأبنائه يقوم على أسس التعايش والتسامح والتعاون المشترك، مشددا على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت فى دعم السودان الشقيق فى كل ما يحفظ سلامته وأمنه واستقراره ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والسلام والازدهار.





وتلقى آل نهيان، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء السودانى الدكتور عبدالله حمدوك، بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل دعمها وتنميتها فى مختلف الجوانب، إضافة إلى المستجدات فى المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن الجانبين استعرضا تطورات انتشار جائحة "كورونا" وسبل مواجهة تداعياتها وجهود البلدين والمجتمع الدولى فى الحد من آثارها على المستويات الإنسانية والصحية والاقتصادية. من جانبه، أعرب رئيس وزراء السودان، عن بالغ شكره وتقديره للدعم المتواصل الذى تقدمه دولة الإمارات للسودان فى مختلف الظروف، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية الإماراتية - السودانية ومتانة الروابط التى تجمع شعبى البلدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى عهد أبوظبى يؤكد موقف بلاده الثابت فى دعم السودان وأمنه واستقراره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.