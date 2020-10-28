الكويت : بدء حملة التطعيم ضد كورونا على مدى عام كامل منذ وصول اللقاح

وأوضح الوزراء الكويتى، فى بيان صحفى، عقب اجتماعه الاستثنائى الذى عقد اليوم بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أن أهداف خطة التطعيم، تتمثل فى تقليل المضاعفات ومعدلات الإصابة بالمرض، ومعدلات دخول المستشفى، وتخفيف الضغط على العناية المركزة وتقليل الوفيات.

وأشار الى أنه تم تحديد الفئات المستهدفة للتطعيم، وهى أولا الفئات الأكثر عرضة لتطور المرض إلى مضاعفات خطيرة، وكبار السن، وذوى الأمراض المزمنة، وثانيا الفئات الأكثر عرضه للإصابة بالمرض، ومقدمى الرعاية الصحية، والعاملين فى الصفوف الأمامية، ومقدمى الخدمات الأساسية.

وأضاف، أنه انطلاقا من حرص مجلس الوزراء على استكمال كافة الاجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية فى مواجهة الفيروس، تقرر الاستمرار بما قرره مسبقا من آلية العودة التدريجية للحياة الطبيعية من الالتزام بحضور 50% من قوة العمل فى القطاع الحكومى والخاص، مع التأكيد على متابعة تطبيق الالتزام بالاشتراطات الصحية، وقيام كل جهة بتوفير الكوادر المناسبة لمتابعة تنفيذ الاجراءات وتطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت التابعة لها، مع ضرورة محاسبة المقصرين.

وأهاب مجلس الوزراء الكويتى، بالمواطنين والمقيمين تحمل مسؤولياتهم، والقيام بالواجبات المناطة بهم، والتى تتضمن الخروج فقط للضرورة، وارتداء الكمام، والتباعد الجسدى، وتعقيم اليدين، والحرص على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.