الصحة العالمية : دعم إضافى لترميم أضرار القطاع الصحى فى سوريا

وفى تصريحات خاصة لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية نشرت اليوم الأربعاء، أوضح المنظرى خلال جولته على المراكز الطبية المتضررة وسط سوريا، أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع عن قرب ومن أرض الواقع على حجم الخسائر والوقوف على الأضرار والاحتياجات الأساسية فى القطاع الصحى، إضافة إلى التشاور مع القيادات الصحية المختلفة فى وزارة الصحة السورية ومديرياتها بحمص وحماة، للعمل معاً من أجل ضمان قدرة النظام الصحى السورى على تقديم الخدمات المطلوبة خلال هذه المرحلة والمراحل القادمة.

وبيّن أن المنظمة تعمل عن طريق الشراكة الإيجابية مع مختلف الداعمين والدول من أجل ضمان حصول المواطن السورى على الخدمات الصحية الأساسية واللازمة سواء فى ظل جائحة كوفيد-19 أو ما بعد هذه الجائحة، وضمان وصول الخدمات الطبية إلى كل المواطنين بيسر وسهولة ودون أى أعباء مالية تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة.

وأكد المنظرى، أن مزيدا من الدعم فى القطاع الصحى سيقدم إلى سوريا خلال الأسابيع والشهور القادمة، منوهاً إلى توقيع بروتوكول مع الحكومة السورية خلال الزيارة لدعم المنظومة الصحية فى البلاد وإعادة احيائها وتعويض النقص فيها.

وأشارت "سبوتنيك" إلى أن المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى شرق المتوسط كان قد وصل السبت الماضى إلى العاصمة السورية دمشق، فى زيارة رسمية برفقة وفد رفيع المستوى من المنظمة الدولية، التقى خلالها عدداً من المسؤولين السوريين وبحث الوضع الصحى فى البلاد، فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة السورية للتصدى لجائحة كوفيد-19، والصعوبات التى تفرضها العقوبات القسرية أحادية الجانب على الميدان الصحى فى سوريا، وذلك بعد تخطى عدد الإصابات بالفيروس فى البلاد حاجز الـ 5 آلاف إصابة مسجلة.