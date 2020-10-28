الكويت تنفى إلغاء الحجر المنزلى للمسافرين العائدين من الخارج

وأكد (التواصل الحكومى) الكويتى فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة (تويتر) مساء اليوم الاثنين، أن إجراءات الحجر المنزلى للعائدين من السفر لا تزال قائمة، ولم تصدر أى قرارات جديدة من السلطات الصحية حتى الآن.

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