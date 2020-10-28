الرئاسة الجزائرية : نقل الرئيس عبد المجيد تبون لألمانيا لإجراء فحوصات طبية

ودخل أمس، الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، إلى المستشفى المركزى للجيش بعين النعجة فى الجزائر العاصمة، بعد أيام قليلة من دخوله الحجر الصحى الطوعى.

ويوم السبت الماضى، وضع تبون فى الحجر الصحى، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.

وجاء فى بيان للرئاسة الجزائرية "عبد المجيد تبون فى الحجر الصحى لمدة 5 أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".

وأضاف: "وضع رئيس الجمهورية فى الحجر الصحى الطوعى بنصيحة من الطاقم الطبى للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة".