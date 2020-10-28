ودخل أمس، الرئيس الجزائرى، عبد المجيد تبون، إلى المستشفى المركزى للجيش بعين النعجة فى الجزائر العاصمة، بعد أيام قليلة من دخوله الحجر الصحى الطوعى.
ويوم السبت الماضى، وضع تبون فى الحجر الصحى، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على العديد من المسؤولين برئاسة الجمهورية والحكومة.
وجاء فى بيان للرئاسة الجزائرية "عبد المجيد تبون فى الحجر الصحى لمدة 5 أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".
وأضاف: "وضع رئيس الجمهورية فى الحجر الصحى الطوعى بنصيحة من الطاقم الطبى للرئاسة بسبب ظهور أعراض كورونا على العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية وأعضاء من الحكومة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة الجزائرية : نقل الرئيس عبد المجيد تبون لألمانيا لإجراء فحوصات طبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.