لبنان يسجل 1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأشارت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 602 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 14410 فحوص تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.