الدفاع المدنى السعودى يسيطر على حريق ضحم بعسير

وكتب الدفاع المدنى السعودى، عبر الحساب الرسمى على "تويتر"، : "مدنى عسير يباشر حريق فى أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز فى مركز السودة". وكانت وزارة الداخلية، أعلنت القبض على ثلاثة من مخالفى نظام أمن الحدود "متسللين" لقيامهم بإضرام النار التي تسببت بحريق جبل غُلامه بمحافظة تنومة منذ أيام.

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