الإمارات : أمننا وأمن السعودية لا يتجزأ





أفادت قناة "سكاى نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن دولة الإمارات تدين محاولة ميليشيات الحوثى استهداف مناطق مدنية فى السعودية بـ 6 طائرات مفخخة من دون طيار اعترضتها قوات التحالف.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن تزايد الهجمات الحوثية الإرهابية فى الفترة الأخيرة ضد السعودية يعتبر تصعيدا خطيرا. وشددت الخارجية الإماراتية أن أمننا وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأى تهديد يواجه المملكة نعتبره تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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