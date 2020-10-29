الحريرى : لا صحة للمعلومات التى يتناقلها الإعلام بشأن مسار تشكيل الحكومة

أكد رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى، عدم صحة المعلومات التى تتناقلتها وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، فى شأن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، مشددا على أن تلك "الأنباء والتسريبات" غير دقيقة ولا تمت للحقيقة بأى صلة من قريب أو من بعيد.





وقال الحريرى، فى بيان له مساء اليوم الأربعاء، إن موضوع تأليف الحكومة يجرى بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون فقط، وأنهما الوحيدان المطلعان على ملف التشكيل وملتزمان بعدم تسريب أو بث أى أخبار تتعلق بهذا الملف قبل وصول الأمور إلى نهايتها.

وأضاف البيان : "الأجواء الوحيدة والحقيقية التى يعكسها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف، هى أجواء التقدم فى عملية تشكيل الحكومة الجديدة فى ظل مُناخ من التفاهم والإيجابية".

وأجرى الحريرى، عددا من اللقاءات المكثفة مع الرئيس اللبنانى فى غضون الأيام القليلة الماضية، لبحث الملف الحكومى المُحاط بتكتم شديد حول تفاصيله سواء فى ما يتعلق بشكل الحكومة المنتظرة وعدد أعضائها وآلية توزيع الحقائب الوزارية السيادية والخدمية على الطوائف.

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريرى برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، فى ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة التى أجريت يوم الخميس الماضى، وأفضت إلى اختيار 65 نائبا من أصل 120 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريرى" لتولى المنصب.