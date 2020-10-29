قوات التحالف تعلن تدمير 6 طائرات حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

أعلن المُتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن العقيد الركن تركى المالكى، عن تمكن القوات المشتركة اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير 6 طائرات بدون طيار مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.





وأشار العقيد المالكى، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، إلى استمرار جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية، ومن يقف ورائها فى محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية.

وأوضح العقيد المالكى، أن هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك المليشيا الإرهابى بتبنى العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة فى العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة فى محافظتى (مأرب) و (الجوف).

وأكد العقيد المالكى، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.