تونس : 1776 إصابة بفيروس كورونا فى المدارس

وأوضحت الوزارة، فى بيان حول الوضع الصحى بالوسط المدرسى، أن الإصابات شملت 853 مؤسسة تربوية، وطالت 752 تلميذًا و815 معلمًا و163 حالة بين الكوادر الإدارية، أما الإصابات فى صفوف العمال بهذه المؤسسات فقد بلغت 46 حالة.

يذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، اليوم الأربعاء، تسجيل 52 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال 48 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 1153 حالة، فيما تم تسجيل 2125 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 54 ألفًا و278 مصابًا.