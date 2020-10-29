غريفيث : مشاورات سياسية أمريكية لإيجاد حل سلمى للأزمة فى سوريا

وأكدت "غريفيث"، فى مقابلة مع قناة "العربية" مساء الأربعاء، أن واشنطن تجرى مشاورات سياسية مع كل الأطراف لإيجاد حل سلمى للأزمة فى سوريا.

وأشارت إلى أن إدارة الرئيس ترامب، مستمرة بسياسة الضغط على النظام الإيرانى "للعودة إلى طاولة المفاوضات وإنهاء أنشطته الخبيثة"، موضحة أنها كانت ناجعة وأدت إلى انكماش الاقتصاد الإيرانى بأكثر من 10% فى السنة الماضية.

وبينت "غريفيث" أن إدارة الرئيس ترامب انسحبت من الاتفاق النووى بسبب عدم تخلى النظام الإيرانى عن أنشطته النووية.

ولفتت إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى لتحقيق اتفاق جديد يأخذ بعين الاعتبار جميع الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار فى المنطقة.

وعند سؤالها عن التدخلات التركية فى المنطقة، قالت "غريفيث" إن الإدارة الأمريكية تلعب دور الوساطة لإنهاء الأزمة الليبية، مشيرةً إلى أن الحل يجب أن يكون ليبيًا.

كما أكدت أن التدخلات، سواء كان فى ليبيا أو غيرها من البلدان، "تقوض الاستقرار فى المنطقة".