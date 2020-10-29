السعودية: 3 مخالفين وراء حريق محافظة تنومة

وقادت التحريات الأمنية، إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التى نتج عنها الحريق، وعددهم ثلاثة من مخالفى نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

يذكر أن محافظة تنومة تقع جنوب غرب المملكة العربية السعودية فى منطقة عسير على سلسلة جبال السروات، وتمتاز بانتشار الغابات الخضراء فوق قمم الجبال.