أوضحت وزارة الصحة، أربعة شروط يجب توافر أحدها في المخالط لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لبدء العزل الذاتي.
وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر «تويتر»؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن تعريف الحالة المخالطة يشمل ما يلي:
أولًا: أن يكون المخالط في نطاق مترين لأكثر من 15 دقيقة لحالة مؤكدة.
ثانيًا: تلامس جسدي لحالة مؤكدة.
ثالثًا: تقديم رعاية مباشرة بدون استخدام وسائل السلامة (كالتعرض لإفرازات المريض بدون واقي).
رابعًا: مشاركة غرفة أو طعام مع حالة مؤكدة.
وأضافت وزارة الصحة، أنه وبشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة ينبغي أن يعزل الشخص نفسه عن الآخرين قدر الإمكان لمدة 14 يومًا تحسب من آخر يوم تمت فيه مخالطة المصاب.
وعند ظهور أعراض مثل (ارتفاع درجة الحرارة، السعال، ضيق التنفس) يمكن للشخص التوجه لعيادات (تطمن) دون الحاجة لحجز موعد لعمل الفحص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزارة الصحة: 4 شروط توضح طبيعة الحالة المخالطة لمصاب كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.