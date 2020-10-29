عاجل.. قصف تركى على مناطق الأكراد بريف حلب

وفى وقت سابق، ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، أن القوات التركية المتمركزة فى أكبر نقطة عسكرية لها بريف حماة الشمالى بدأت فى تفكيك معداتها وتجهيز أمتعتها تمهيدا للانسحاب.

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