عاجل.. اعتقال شخص اعتدى على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية فى جدة

أعلنت شرطة مكة المكرمة، اعتقال شخص اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة.



أعلنت شرطة مكة المكرمة، اعتقال شخص اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة. جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "العربية" الإخبارية دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

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