القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بـ #جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة. تفصيلاً، صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة، وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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