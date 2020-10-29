البرلمان العربى يدين إطلاق ميليشيا الحوثى 6 طائرات مفخخة تجاه السعودية

ووفق بيان رسمى، أكد البرلمان العربى أن استهداف الميليشيا الانقلابية للمدنيين والأعيان المدنية فى العربية عمل إرهابى جبان يتنافى مع القيم الإنسانية باستهداف أرواح المدنيين الأبرياء الآمنين والاعيان المدنية المحمية بالقانون الدولى، ويثبت أن ميليشيا الحوثى الانقلابية مستمرة فى أعمالها الإرهابية، وليست جاهزة للمشاركة فى جهود حل الأزمة فى اليمن سلمياً.

وحمل البرلمان العربى النظام الإيرانى كل الأعمال الإرهابية الجبانة التى تمارسها بها ميليشيا الحوثى الانقلابية، لإصرار هذا النظام على نشر الفوضى والتخريب والدمار فى المنطقة العربية من خلال تزويده ميليشيا الحوثى بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة والخبراء والمستشارين العسكريين خدمة لمشروعه التوسعى وأجندته التخريبية فى المنطقة.

وأكد دعمه التام ومساندته لكل ما تتخذه قوات تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية فى التصدى لتلك الأعمال الإرهابية.