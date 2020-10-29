السودان: إصابة الصادق المهدي بفيروس كورونا

أعلن حزب "الأمة القومي" السوداني، إصابة رئيسه إمام الأنصار الصادق المهدي، بفيروس /كورونا/ المستجد.
وقال الحزب، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن الصادق المهدي رئيس الحزب شعر بالأعياء، وأجريت له فحوصات لفيروس كوفيد ١٩، وظهرت النتيجة صباح اليوم إيجابية.
وأوضح الحزب أن المهدي يتلقى العلاج ويتماثل للشفاء، مطمئنا محبيه ومتابعية على صحته.
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